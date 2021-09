Covid: Sardegna sopra media nazionale per vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna è sopra la media nazionale per le vaccinazioni e che contano di arrivare all'immunità di gregge entro 25 giorni. Lo ha detto nel corso dell'audizione alla commissione sanità del consiglio regionale, il commissario straordinario di Ats Sardegna, Massimo Temussi. Temussi ha però affermato che l'Ats è indietro con le vaccinazioni dei pazienti tra i 40 e 49 anni e che ci sono stati diversi decessi di cittadini di questa fascia di età, senza particolari patologie pregresse. L'età media delle morti si è abbassata molto e gli scomparsi sono quasi tutti sardi. Bisogna insistere sulla somministrazione dei vaccini, con iniziative come quelle di ieri notte che hanno portato a mille inoculazioni in quattro ore. Temussi ha anche spiegato che la conversione dei reparti dell'ospedale Santissima Trinità di Cagliari in reparti Covid è stato indispensabile per garantire i posti letto e percorsi non contaminati. Non era possibile, ha spiegato, tenere aperto il Pronto soccorso di Is Mirrionis con 20-25 accessi di pazienti covid al giorno. Questo ha creato un maggior carico di lavoro per il Brotzu soprattutto nei giorni di Ferragosto, con 165 accessi, ma la situazione sta gradualmente tornando alla normalità con 110 accessi al giorno. Temussi ha comunque esortato a non abbassare la guardia. (segue) (Rsc)