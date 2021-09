Covid: Sardegna sopra media nazionale per vaccinazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sui problemi dei volontari del 118, che spesso, devono fare ore di attesa nei Pronto soccorso con pazienti Covid a bordo, Schirru ha chiesto che sia garantito agli operatori di poter almeno accedere a un'area ristoro e una in cui cambiarsi. Marcello Tidore, direttore generale dell'Assessorato alla Sanità, ha poi aggiunto, per non sovraccaricare gli ospedali, che stanno puntando sull'appropriatezza degli accessi e ha ricordato che un tavolo tecnico si riunisce ogni settimana per decidere, in base alle necessità, le possibili soluzioni da adottare. Temussi ha, inoltre, sottolineato che è stato necessario chiudere temporaneamente il reparto di lungodegenza di Ittiri per spostare i medici ad Alghero e attivare altri posti letto Covid. Sui contratti in somministrazione, infine, Tidore, rispondendo alla consigliera Rossella Pinna (Pd), ha spiegato che per le attività amministrative dell'Ats si potrà utilizzare anche personale di categoria C, mentre per quanto riguarda il personale di categoria B, bisogna passare per l'Aspal, anche se nelle more sono stati prorogati i contratti del personale tecnico. (Rsc)