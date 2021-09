Abruzzo: incontro con ministero competente e Aspi su programmazione lavori A14

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto ieri l'incontro con il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili e Autostrade per l'Italia per decidere la programmazione di ripartenza dei lavori sulla A14 dopo la pausa estiva. "La sospensione dei cantieri nel periodo estivo - fa sapere la regione Abruzzo - ha prodotto gli effetti positivi sperati, consentendo di eliminare, quasi totalmente, le problematiche che si sono verificate durante l'anno, permettendo una normale circolazione dei mezzi. Il ministero e l'Aspi hanno rappresentato la necessità di ripartire con i lavori di messa in sicurezza dell'infrastruttura autostradale (viadotti e gallerie sul territorio delle regioni Abruzzo e Marche), illustrando il calendario delle cantierizzazioni". La regione Abruzzo, nell'occasione, ha espresso la propria condivisione rispetto al metodo di lavoro seguito fino ad oggi e ha richiesto, consapevole del fatto che la messa in sicurezza va fatta e nel più breve tempo possibile, il massimo impegno nell'attuare idonei interventi di mitigazione degli effetti negativi sul traffico. È stata, inoltre, chiesta ed accettata dal Ministero e dall'Aspi la massima condivisione informativa e decisionale con i sindaci del territorio e con i presidenti delle province interessate. Infine, sono stati calendarizzati incontri a cadenza mensile per monitorare lo stato dell'arte e porre in essere, per tempo, efficienti azioni volte ad evitare eventuali problematiche inerenti la circolazione dei veicoli. (Gru)