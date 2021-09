© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina il sindaco di Casal di Principe (Ce), Renato Natale, si è dimesso dalla sua carica come da lui stesso annunciato giorni fa. Il motivo della dimissione è stato scaturito dalla decisione della Procura della Repubblica di Santa Maria di Capua Vetere (Ce) di procedere all'abbattimento, previsto per domattina, di un'abitazione abusiva in via Ancona, nella quale vivono due famiglie con 4 bimbi. (Ren)