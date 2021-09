Reddito di cittadinanza: Nappi (Lega), cittadini hanno bisogno di possibilità concrete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il M5s continua a parlare del Reddito di cittadinanza come se fosse la soluzione a tutti i mali. Se a questa misura non si affiancano politiche attive per il lavoro, il risultato è quello che vediamo tutti i giorni: uno strumento ad uso e consumo di disonesti e sfruttatori di lavoro nero. Con Prima Napoli - Maresca sindaco questa sarà la nostra priorità: i cittadini hanno bisogno di possibilità concrete di costruzione del proprio futuro, non di assistenzialismo fine a se stesso". Così su Facebook Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e coordinatore della lista Prima Napoli. (Ren)