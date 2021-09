Recovery: Emiliano, governo aiuti Sud a gestire fondi, in Puglia insufficiente budget sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Puglia è la "migliore Regione italiana nella spesa dei Fondi europei, e in questo siamo un po' un'eccezione rispetto alle altre Regioni del Sud. Però siamo in grado, secondo me, con gli altri presidenti di Regione del Mezzogiorno e con l’aiuto del governo, di fare un buon lavoro. Naturalmente le Regioni devono avere la capacità di costruire, come ha fatto la Puglia, degli uffici che gestiscano la spesa in maniera veloce, e bisogna anche che i decreti che il governo ha approvato sulle semplificazioni delle procedure mettano il Sud in condizione di effettuare questa spesa". Lo ha detto a "Start" su Sky Tg24, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. "Per essere più chiari - ha proseguito Emiliano - in passato, molto spesso, c’erano delle norme così complesse per le strutture comunali del sud, che sono la metà di quelle del nord, da metterle in forte difficoltà nella spesa, e poi ovviamente il giochetto era quello di riprendere questi soldi, metterli al centro e spenderli in maniera diversa rispetto agli indirizzi delle amministrazioni meridionali. Ora bisogna evitare questo e fare in modo che la programmazione di questa spesa sia corretta e perequativa, cioè questa spesa deve essere effettuata per superare questo divario. Dove sta scritto che la Puglia deve gestire la pandemia con una struttura sanitaria di buon livello, perché siamo tra le prime dieci Regioni dal punto di vista sanitario, ma con tanti soldi in meno? Parliamo di 400 milioni di budget in meno per fare le stesse cose, ed è una somma enorme". (Rin)