Sardegna: attesi a Cagliari i primi 87 profughi afghani

- Arriveranno oggi nella tarda mattinata al porto di Cagliari i primi 87 profughi afghani che saranno accolti in Sardegna. Di questi 41 andranno a Cagliari, 26 saranno ospitati a Sassari, 12 a Nuoro e 8 a Oristano. Non è ancora chiaro il numero totale dei rifugiati che saranno ospitati in Sardegna. La Regione ha assicurato la disponibilità a fare la propria parte, ribadendo la necessità di conoscere per tempo numeri e tipologie dei nuclei familiari, con particolare attenzione ai minori non accompagnati. L'arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, sottolinea che "la Chiesa è sempre sensibile a tutto ciò che compromette la libertà e il rispetto della dignità umana". "Pertanto - prosegue l'arcivescovo - accogliendo l'invito che papa Francesco ha rivolto alla Chiesa italiana in occasione del Convegno di Firenze, ci impegniamo a manifestare il volto materno della Chiesa che comprende, accompagna e accarezza, pronta, ancora una volta, ad affermare radicalmente la dignità di ogni persona come Figlio di Dio". (segue) (Rsc)