Sardegna: Cisl alla Giunta, subito un confronto coi sindacati (2)

- Per il leader sardo della Cisl, "a distanza di qualche mese vengono purtroppo confermate alcune nostre preoccupazioni su come la Regione Sardegna si appresta a vivere la fase di programmazione e attuazione del Piano di ripresa e resilienza. Per questo ribadiamo alcune nostre valutazioni nella speranza che la Giunta regionale inverta la rotta e convochi le parti sociali, per costruire un fronte unito che definisca una strategia condivisa, da proporre anche al Governo nazionale e alla Unione europea, che vada oltre la mera elencazione di progetti, peraltro in gran parte non positivamente valutati dal governo nella stesura del Piano". (Rsc)