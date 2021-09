Amministrative: Boccia, Pd unisce centrosinistra alternativo alle destre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico in queste elezioni amministrative ha "fortemente voluto unire, allargare e rafforzare il centrosinistra. La candidatura di Bobo Craxi in campo col Psi al fianco di Roberto Gualtieri a Roma, così come il sostegno del Pd alla candidatura di Franz Caruso del Psi a sindaco di Cosenza e i numerosissimi accordi di alleanza politica per le amministrative di ottobre sono tutti tasselli per l’allargamento e il rafforzamento della coalizione di centrosinistra sui territori; a differenza del 2016 con la sinistra divisa, oggi ci presentiamo uniti ovunque con la disponibilità ad allargare il campo al M5s dove ci sono le condizioni. L'unità del centrosinistra è il nostro principale obiettivo e il Pd lo sta ricercando e praticando ogni giorno sul campo". Lo afferma Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della segreteria nazionale, oggi a Cosenza per alcuni incontri in vista delle prossime amministrative. (segue) (Rin)