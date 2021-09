Cultura: Cgil Abruzzo-Molise, pesante ricaduta da mancata riapertura biblioteche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cgil Abruzzo-Molise torna sulla vicenda delle biblioteche regionali chiuse. "Il 16 luglio 2021 abbiamo denunciato la chiusura delle biblioteche d'Abruzzo", scrive la Cgil, "in quanto non c'era stata copertura finanziaria per fare la sanificazione ambientale ordinaria e straordinaria delle diversi sedi. Il Consiglio regionale il 3 agosto 2021 ha stanziato le risorse necessarie per farle ed era stato assicurato che nel minor tempo possibile sarebbe stato redatto il Piano per la riapertura delle Biblioteche da inviare al Gruppo tecnico scientifico regionale per la necessaria approvazione, oltre ad effettuare appositi affidamenti a ditte esterne per procedere alle necessarie operazioni di sanificazione. Operazioni queste ultime da fare in tutti gli uffici regionali visto che le ultime sanificazioni risalgono al febbraio 2021. Addirittura ci era stato assicurato che dette attività, necessarie per la riapertura delle Biblioteche e per continuare a mantenere aperti tutti gli uffici regionali, sarebbero state effettuate già dal 9 agosto. Ma sotto il cocente sole di agosto si sono sciolti anche i buoni propositi". Nel documento della Cigl, poi, si legge: "Infatti le biblioteche sono ancora chiuse, non sappiamo se il Gruppo tecnico scientifico regionale abbia autorizzato il suddetto Piano per la riapertura e sembrerebbe che nel mentre neppure le operazioni di sanificazione ordinaria siano state effettuate nelle biblioteche, ma neanche negli uffici regionali che restano aperti in piena violazione dei Protocolli e delle disposizioni dello stesso Ente regionale". (segue) (Gru)