Cinema: De Luca, in bocca al lupo agli 8 film campani a Venezia

- "In bocca al lupo agli otto film campani presenti alla 78 Mostra del Cinema di Venezia, in particolare ai registi Paolo Sorrentino con 'È stata la mano di Dio' e Mario Martone con 'Qui rido io', entrambi in concorso per il Leone d’Oro. Siamo orgogliosi del lavoro svolto in questi anni a sostegno del cinema campano attraverso i finanziamenti previsti dalla Legge Cinema Campania. Infatti, è anche grazie al contributo del Piano Cinema regionale che è stato possibile presentare quest’anno alla Mostra di Venezia ben otto opere di valore, nonostante la crisi che ha colpito duramente il comparto a seguito della pandemia. Inoltre, è stato fondamentale il supporto sanitario messo a disposizione dalla Regione Campania nel corso delle riprese dei film, nei mesi di piena emergenza covid, che ha consentito ai nostri professionisti di lavorare in sicurezza e nel rispetto dei tempi programmati". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. (Ren)