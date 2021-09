Sardegna: sospesa delibera per ripartizione fondi per abbattimento liste d'attesa visite specialistiche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La delibera per la ripartizione dei fondi per l'abbattimento delle liste d'attesa per le prestazioni mediche specialistiche sarà sospesa e sarà rivalutata in un tavolo di confronto regionale che garantisca una perequazione delle risorse in base alla distribuzione della popolazione, l'affidabilità dei soggetti convenzionati e non soltanto sul criterio storico. Lo hanno garantito, oggi in commissione Salute, presieduta dal vicepresidente Daniele Cocco (Leu), il commissario straordinario dell'Ats Sardegna, Massimo Temussi, e il direttore generale dell'assessorato della Sanità, Marcello Tidore, dopo la richiesta fatta dai commissari di una equa distribuzione del budget, squilibrata, secondo i commissari, a favore dell'area di Cagliari. Una posizione decisa portata avanti, in particolare, dal vice presidente Daniele Cocco (Leu), Antonello Peru (Udc Cambiamo), Gianfranco Ganau (Pd), Giorgio Oppi (Udc Cambiamo) e Pierluigi Saiu (Lega). (segue) (Rsc)