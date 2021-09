Piemonte: rilancio industriale del territorio, Regione e Comune di Torino incontrano imprenditori e sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre è stato ribadito il forte interesse per le opportunità offerte dal settore dei microchip, dal momento che quella del Piemonte viene considerata, anche dal Governo, la candidatura italiana con le caratteristiche migliori per diventare la sede del nuovo stabilimento europeo di Intel. Nelle scorse settimane era stato infatti inoltrato al Ministero un dossier che ha messo in evidenza le quattro possibili aree con le caratteristiche idonee per l’insediamento: Mirafiori, Scarmagno, Vercelli e Settimo Torinese. Su tutti e quattro i siti esiste ovviamente la disponibilità dei Sindaci dei comuni interessati a intervenire amministrativamente in caso di necessità. L’assessore alle Attività produttive della Regione ha spiegato che l’incontro di oggi nasce dalla volontà di rispettare l’impegno assunto prima della pausa estiva di riprendere subito il percorso intrapreso, che guarda in modo concreto allo sviluppo di Torino e del Piemonte La riunione odierna è stata infine l’occasione per comunicare che il Ministro ha dato certezze sulla disponibilità delle risorse sul PNRR per il cluster aerospaziale. (Rpi)