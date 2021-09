Sicilia: Palazzotto (Leu), si garantisca continuità occupazionale a lavoratori Almaviva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Palazzotto quindi annuncia di aver "presentato un'interrogazione al ministro dello Sviluppo economico, al ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, al ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili per sollecitarli alla convocazione di un tavolo congiunto. Serve individuare con urgenza le soluzioni più opportune per garantire ai 621 lavoratori la certezza di veder applicato il loro diritto alla continuità occupazionale. Il cambio di governance e della nuova compagnia Ita non può e non deve impattare su donne e uomini che, seppure nell'incertezza e nella precarietà, hanno lavorato con passione e hanno difeso il proprio posto di lavoro con tenacia e determinazione. La tutela del loro lavoro - conclude il parlamentare di Leu - è nostra responsabilità". (Com)