Sardegna: sospesa delibera per ripartizione fondi per abbattimento liste d'attesa visite specialistiche (2)

- Un tema importante, soprattutto in questo momento in cui la pandemia sta mettendo sotto pressione il sistema sanitario regionale sardo, per ridurre le liste d'attesa per le prestazioni specialistiche indispensabili per tutte le altre patologie, come quelle oncologiche. E proprio su questo si è incentrato l'intervento del consigliere Oppi e del capogruppo dei Progressisti, Francesco Agus, che ha parlato di 400 pazienti oncologici in lista d'attesa all'ospedale di Cagliari. Pensiero condiviso dagli altri commissari, che hanno rilevato come ci siano patologie in cui il fattore tempo sia fondamentale per sperare in una prognosi favorevole. Il consigliere del Psd'Az, Stefano Schirru, ha evidenziato come sia però fondamentale valutare anche la qualità e le apparecchiature dei centri da convenzionare, che devono essere all'altezza del periodo storico. Allo stesso tempo, Schirru, ha evidenziato come sia necessario non convenzionare chi non ha adeguato i propri strumenti diagnostici, per garantire prestazioni di alto livello a prescindere dalla posizione geografica ha sede la struttura. Nanni Lancioni (Psd'Az) ha, però chiesto che si presti la massima attenzione alla sanità pubblica, con l'acquisto di apparecchiature diagnostiche all'avanguardia. Il consigliere Pierluigi Saiu ha ribadito anche la richiesta di un riequilibrio nella distribuzione del personale sanitario, concentrato a Cagliari e Sassari, che da un lato sta mettendo in forte difficoltà gli ospedali del Nuorese, della Gallura, dell'Oristanese e del Medio Campidano, e dall'altro sta creando un aggravio di lavoro per i presidi di Sassari e Cagliari a cui inevitabilmente si rivolgono anche i pazienti delle altre province. Il vicepresidente Cocco e il consigliere Saiu hanno, inoltre, sollecitato l'accelerazione dell'assegnazione delle sedi vacanti dei medici di base e dei pediatri. Il direttore Tidore ha sottolineato come da parte della Giunta e dell'assessore ci sia una grande attenzione verso i malati oncologici, con un potenziamento della Casa di cura di Decimomannu e con l'attivazione di percorsi ad hoc al Mater Olbia. Tidore ha anche ricordato che è stato attivato un tavolo per la rete oncologica con il Brotzu e che, l'ospedale, sarà dotato di un acceleratore di altissimo livello. (Rsc)