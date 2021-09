Cinema: Manfredi, tanta Napoli al festival di Venezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C’è tanta Napoli al festival di Venezia, ed è una grande soddisfazione, il nostro orgoglio! Da Paolo Sorrentino a Mario Martone passando per Toni Servillo e Serena Rossi, napoletana doc e madrina della 78esima mostra. La Napoli che fa il cinema, con i nostri attori, registi, fotografi, sarti e costumisti è famosa in tutto il mondo: il compito delle Istituzioni deve essere valorizzare le migliori energie, metterle a sistema e creare un vero e proprio comparto produttivo. Ed è quello che faremo insieme all’industria multimediale e audiovisiva locale, abbiamo un grande progetto in cantiere per Napoli, città del cinema e dei grandi talenti". Così il candidato sindaco congiunto Pd-M5s di Napoli Gaetano Manfredi. (Ren)