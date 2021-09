Covid: vaccini in Piemonte, altri 250 posti per l'open day di sabato al Valentino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono andati esauriti in un giorno i 250 posti disponibili su prenotazione per sabato 4 settembre all’hub vaccinale nel parco del Valentino, a Torino. E così la Regione Piemonte ha allargare la disponibilità, mettendone a disposizione altri 250 su prenotazione sul portale www.IlPiemontetivaccina.it. A questi se ne aggiungono nella stessa giornata 250 ad accesso diretto senza appuntamento. Il totale dei posti fruibili al Valentino per sabato sale quindi a 750. Le vaccinazioni saranno somministrate dalle ore 8 alle ore 15 a persone di tutto il Piemonte e di tutte le fasce d’età (dai 12 anni in su). (Rpi)