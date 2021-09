Piemonte: rilancio industriale del territorio, Regione e Comune di Torino incontrano imprenditori e sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo incontro, oggi, tra la Regione Piemonte e il Comune di Torino e i rappresentanti del mondo imprenditoriale, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle parti sociali. Obiettivo: proseguire il confronto sul percorso di rilancio dello sviluppo industriale del territorio, avviato nelle scorse settimane con il Governo. È stata l’occasione per fare il punto sull’incontro in videoconferenza avuto ad agosto con il Ministro e il Viceministro dello Sviluppo economico, durante il quale sono stati definiti i primi passi per lavorare in modo sinergico al rilancio industriale del territorio piemontese, a partire dal dossier presentato a Palazzo Chigi al Presidente del Consiglio. Stamattina è stata condivisa l’urgenza di un incontro con il gruppo Stellantis rispetto ai progetti in programma sul territorio piemontese, fondamentali per il futuro di un comparto, l’automotive, che dà lavoro nella nostra regione a oltre 75.000 persone. Su questo fronte nei giorni scorsi il Ministro ha confermato la disponibilità del Governo a convocare l’incontro già nelle prossime settimane. (segue) (Rpi)