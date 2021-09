Vaccino: Emiliano (Puglia), Regioni favorevoli a Green pass, Fd'I gioca sul dissenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Regioni, "senza distinzioni politiche, sono favorevoli ad un largo utilizzo del Green pass, perché ci siamo resi conto, visto che sono state le Regioni a combattere in prima linea, che senza questo strumento e senza una vaccinazione che sia la più larga possibile, gli ospedali andranno di nuovo in tilt". Lo ha detto a "Start" su Sky Tg24, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. "Noi, grazie ai numeri della vaccinazione in Puglia, - ha aggiunto Emiliano -, abbiamo avuto un’ondata turistica straordinaria, ma le ospedalizzazioni sono molto moderate: evidentemente il vaccino funziona, e il Green pass è uno stimolo a vaccinarsi oltre che una buona regola di relazione tra le persone. Rimane il fatto che c’è un gruppo di neo-fascisti, più Fratelli d’Italia, il che è sconvolgente, che gioca su questo dissenso in chiave solo politica: escludo che la Meloni non abbia compreso l’importanza del Green pass, ma evidentemente pensano di speculare dal punto di vista politico, il che, in questo momento, non rende questa forza politica così capace di partecipare al momento drammatico del Paese".(Rin)