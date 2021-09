Sardegna: positivo bilancio per il primo mese della Fiera dell'artigianato di Mogoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il volume d'affari parziale, pari a 170 mila euro in un mese, è un risultato ottimo", afferma il direttore artistico della Fiera, Marcello Muru. "Il tasso di conversione, che misura il numero delle persone entrate correlato agli acquisti, è del 30 per cento. Vale a dire che, su cento persone che hanno varcato l'ingresso della Fiera, trenta hanno acquistato spendendo in media 52 euro. Il merito sta nella bontà dei prodotti e nel lavoro degli artigiani". Come ogni anno, in occasione della Fiera, Mogoro ha ospitato eventi di cultura e spettacolo per rafforzare l'offerta destinata ai turisti e ai visitatori. "La sessantesima edizione non poteva non avere un cartellone di appuntamenti collaterali di prestigio e strettamente legati alla manifestazione fieristica - afferma l'assessore alla Cultura, Susanna Lasi -. Nell'artigianato come nella musica e nella letteratura, la cultura ci aiuta a recuperare e valorizzare le nostre radici e la nostra identità". Per visitare la Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna è necessario esibire all'ingresso la Certificazione verde Covid-19 (Green pass) e un documento di riconoscimento. La Fiera è visitabile ogni giorno, dalle 10 alle 21. (Rsc)