Sardegna: Peru (Udc), delibera Ats per abbattimento liste d'attesa necessaria, mancava ripartizione territoriale

- La sospensione della delibera dell'Ats "era assolutamente necessaria perché con quei criteri non si garantiva di abbattere le liste di attesa in tutta la Sardegna. Senza una ripartizione territoriale i cittadini, da tutti i territori della Sardegna, sarebbero costretti a doversi recare nelle strutture del sud dell'isola per poter effettuare le visite specialistiche". Lo ha dichiarato il consigliere regionale, Antonello Peru, a proposito della sospensione delibera per la ripartizione dei fondi per l'abbattimento delle liste d'attesa per le prestazioni mediche specialistiche. "Se l'obiettivo è la riduzione delle liste di attesa nelle aziende - ha aggiunto Peru - bisogna cambiare i criteri di distribuzione delle risorse sia per la specialistica ambulatoriale per le case di cura, altrimenti avremo sempre quella disparità di trattamento che da tempo segnaliamo. L'impegno che è stato assunto questa mattina - ha concluso Peru - è che ora il direttore generale dell'assessorato alla sanità e il commissario straordinario dell'Ats, sospendano la delibera, e già dalla prossima settimana si aprirà un tavolo tecnico per modificare i criteri di ripartizione, non più sulla base dei tetti di spesa ma su base territoriale e sulla popolazione dei singoli territori. Così si potrà effettivamente ridurre le liste di attesa in modo omogeneo in tutti i territori". (Rsc)