Rifiuti: al via controlli su mezzi diretti allo Stir di Giugliano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle prime ore dell’alba la Polizia municipale di Giugliano sta controllando tutti i mezzi che trasportano rifiuti e che arrivano sul nostro territorio per scaricare allo Stir di Giugliano". Lo annuncia su Facebook il sindaco di Giugliano in Campania (Na) Nicola Pirozzi. "Difenderemo, come promesso, Giugliano dall’ennesimo tentativo di saccheggio - prosegue - Questa volta, però, hanno fatto male i conti. Non troveranno come in passato un’amministrazione complice. Ma troveranno pane per i loro denti. Vi terrò aggiornati passo dopo passo". (Ren)