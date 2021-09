Amministrative: Pd, col Psi per rilancio centrosinistra plurale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito democratico (Pd) e il Partito socialista italiano (Psi), che congiuntamente aderiscono al partito del Socialismo europeo, hanno sottoscritto in molte parti d'Italia accordi unitari per le amministrative di ottobre. Si è voluto così sottolineare lo sforzo di ricomposizione e di rilancio dell'alleanza di centrosinistra, per dare all'Italia nel futuro un governo politico che sia in grado di fronteggiare sempre meglio le emergenze e le sfide economiche, sanitarie e concernenti la pace e la sicurezza dell'Italia e dell'Europa. Affermando, in questo lavoro comune, gli imprescindibili principi di uguaglianza e di libertà. L'ampia convergenza dei due partiti - comunica una nota del Pd - su questioni politiche e sociali fondamentali è anche l'occasione per ribadire che le divisioni storiche della sinistra sono alle nostre spalle e che vanno rilanciati gli ideali di un socialismo democratico, critico, umano e libertario, che nel corso della storia italiana si sono dimostrati i più fecondi e duraturi. Una sinistra plurale, che - superando gli errori del passato - poggi sull'insieme delle esperienze culturali, politiche e storiche di tutti i progressisti italiani e che ristabilisca un ruolo significativo dell'area laica, socialista e riformista. In questo quadro i due partiti attribuiscono un forte significato al comune sostegno, a Roma, alla candidatura a sindaco di Roberto Gualtieri e alla scelta di Bobo Craxi di guidare la lista del Psi. Questa alleanza, oltre a rafforzare la prospettiva di dare alla Capitale una nuova stagione di buon governo, è l'occasione per riattivare con forza un comune impegno politico, rivolto ad affrontare alla radice le ragioni che hanno causato l'indebolimento della rappresentanza democratica, dei partiti e dell'impalcatura istituzionale della nazione, e per offrire una nuova prospettiva di affermazione alla sinistra italiana, nella cornice della comune appartenenza al socialismo europeo, sconfiggendo le derive sovraniste, di destra e populiste.(Com)