Sardegna: Giunta regionale, sì a proroga di quasi tutti i commissari di Aziende sanitarie

- Proroga per tutti i commissari straordinari alla guida delle Aziende sanitarie della Sardegna (ad eccezione di quello di Oristano) i cui incarichi scadevano ieri. Lo ha deciso la Giunta regionale. Alla Asl di Oristano, al posto di Francesco Cossu subentra l'ex commissario dell'Ats Giorgio Steri, che resterà in carica per altri sessanta giorni. Fra due mesi scadrà anche l'incarico dei confermati come Massimo Temussi (Ats), Flavio Sensi (Asl Sassari), Francesco Logias (Asl Gallura), Gesuina Cherchi (Asl Nuoro), Ugo Stochino (Asl Ogliastra), Alessandro Baccoli (Asl Medio Campidano), Gianfranco Casu (Asl Sulcis Iglesiente), Bruno Simola (Asl Cagliari), Antonio Lorenzo Spano (AoU Sassari), Simonetta Cinzia Bettelini (Areus) e Paolo Cannas (Brotzu). Cambio al vertice dell'Area (Azienda regionale per l'edilizia abitativa): l'ex assessore regionale Gabriele Asunis prende il posto di Adamo Pili. (Rsc)