Sardegna: via libera in commissione al fondo di 15 milioni per i gestori di servizi aeroportuali

- Via libera dalla quarta commissione del consiglio regionale all'istituzione di un fondo di 15 milioni di euro a sostegno dei gestori aeroportuali e dei prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra, che operano nell'Isola. Nel corso della seduta sono stati sentiti in audizione l'assessore regionale dei Trasporti, Giorgio Todde, con la direttrice generale dell'assessorato, Gabriella Massidda, e l'assessore regionale dell'Ambente, Gianni Lampis. Il Fondo è finalizzato all'erogazione di un contributo integrativo – come spiegato dall'assessore e dalla direttrice – pari alla differenza tra il contributo statale riconosciuto e quello erogabile dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell'ambito delle misure compensative previste dalla legge numero 178 del 2020, finalizzata a mitigare gli effetti economici sull'intero settore aeroportuale, derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19. (segue) (Rsc)