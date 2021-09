Abruzzo: la giornata sociale nelle carceri abruzzesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche questo anno 2021, nel mese di agosto, in contemporanea negli otto istituti penitenziari di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Chieti, Pescara Teramo, Lanciano e Vasto si è svolta l'iniziativa: "La cocomerata solidale" promossa dal Garante dei detenuti della regione Abruzzo, Gianmarco Cifaldi, in collaborazione con la generosità e la sensibilità di Antonio Alfonsi titolare della Società agricola Colt.or di Ortucchio (AQ). Sono state, infatti, oltre 800 le angurie utilizzate e smistate, grazie alla disponibilità dell' Amministrazione Penitenziaria, che con i propri mezzi e personale ha dato un valido contributo. Dopo l'emergenza Covid-19, che ha colpito duramente tutto il mondo del carcere, questa iniziativa ha rappresentato un nuovo impegno di vicinanza con uno spirito solidale e inclusivo. "Un Ferragosto ed un agosto diverso con la Cocomerata solidale - dichiara il Garante dei detenuti della Regione Abruzzo Cifaldi - per portare nelle carceri abruzzesi una ventata di speranza e di solidarietà. Stiamo continuando a costruire nella nostra Regione una rete di associazioni impegnate nel mondo carcerario per essere sempre più affini ed attenti a chi è in difficoltà. Anche ad agosto abbiamo voluto dare un segno di presenza e vicinanza a chi si trova in stato di detenzione perché - conclude - siamo convinti che occorra puntare sull'integrazione e sulla riabilitazione per un adeguato reinserimento sociale". (Gru)