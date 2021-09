Sardegna: comitato promotore, bene le firme nell'Isola, ora i referendum Giustizia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una Giustizia da riformare nel profondo perché gravida di orrori", ha incalzato Irene Testa che ha ricordato gli errori giudiziari e i drammi sardi del caso di Aldo Scardella (morto suicida dopo 185 giorni di carcerazione da innocente), di Pietro Paolo Melis (diciotto anni in prigione senza colpe) e dell'avvocato Sergio Viana (ingiustamente imprigionato per due anni con l'accusa di omicidio nell'ambito dell'inchiesta sul caso Manuella). A giudizio degli esponenti radicali "si è a un passo da un fatto epocale che segnerà l'avvio di una vera e propria rivoluzione culturale e politica". "All'indomani dei referendum - ha spiegato Maurizio Turco - assisteremo ad un autentico sconvolgimento del quadro politico in Italia e nei prossimi mesi tutti i partiti saranno costretti a confrontarsi e a dibattere per spiegare i sì ed eventualmente i no".A sostegno dei referendum i consiglieri regionali del Pd, Piero Conmandini e Roberto Deriu, che hanno "riconosciuto le differenti posizioni all'interno del partito democratico" ed hanno però ribadito l'impegno "nella battaglia culturale per la riaffermazione dello stato di diritto attraverso la riforma della giustizia". "Il problema ha affermato Deriu – non è domandarci perché ci sia la Lega in questa battaglia, quanto chiedersi perché non ci sono tutti gli altri». «La Giustizia – ha insistito il vice presidente del Consiglio regionale, Comandini – riguarda tutti i cittadini e le loro libertà e l'Italia è il fanalino di coda in Europa per i tempi lunghi dei processi e il minor numero di giudici impegnati nei tribunali".Sì alla "giustizia giusta" anche da parte del consigliere del Psd'Az, Stefano Schirru che ha evidenziato il favore dei sardisti alla campagna referendaria e ricordato, con riferimento alle disposizioni del decreto Severino, le difficoltà e le penalizzazioni che complicano l'esistenza e l'operato di tanti amministratori locali. L'avvocato Franco Villa ha invece posto l'accento sui due quesiti cari all'Unione della camere penali: "La separazione delle funzioni tra giudici e pm, insieme con la limitazione degli abusi della custodia cautelare in carcere, sono prima ancora che battaglia politica, una battaglia di civiltà giuridica e di progresso". A giudizio dell'avvocato Martina Pinna "il tema fondamentale" è però quello della "responsabilità dei magistrati" mentre Don Ettore Cannavera, non soltanto si è detto impegnato per i referendum ma ha rilanciato la sfida per l'abolizione della carcerazione minorile: "Che mondo è quello che dopo avergli negato il diritto all'educazione e alla cultura, punisce il minore con la privazione della libertà?". (Rsc) (Rsc)