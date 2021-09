Salerno: Zinzi, P. De Luca conferma, non conosce Caserta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le parole di Piero De Luca su Carlo Marino sono la conferma che il deputato del Pd di Salerno non conosce in alcun modo la realtà di Caserta". Lo afferma in una nota il candidato sindaco a Caserta del centrodestra Gianpiero Zinzi. "Il fatto che il figlio del presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca sia stato eletto a Caserta, in uno scambio di favori politici tutto interno al Partito democratico, avrebbe dovuto portarlo ad essere più attento a quello che avviene nel capoluogo di Terra di Lavoro. Dove sono le condizioni di vita dignitose dei casertani tra buche, erba alta e l'emergenza sicurezza che sta vivendo la città? Cosa ha prodotto la filiera istituzionale nazionale di cui si vanta De Luca junior?". "La verità è che il Partito Democratico ha sempre utilizzato Caserta come merce di scambio - conclude il candidato sindaco del centrodestra - Cave in piena attività, Biodigestore davanti alla Reggia e un Policlinico passato in secondo piano rispetto a quello in programma a Salerno: i risultati sono sotto gli occhi di tutti".(Ren)