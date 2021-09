Covid: 5.498 nuovi casi, rapporto tamponi-positivi all'1,8 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 5.498 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 4.257 di ieri, per un totale di 4.539.991 dall'inizio dell'epidemia. I morti sono 75 contro i 53 di ieri. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus in Italia. Quanto ai tamponi effettuati, oggi sono 307.643 contro i 109.803 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi all'1,8 per cento, in calo rispetto al 3,9 per cento di ieri. Gli attualmente positivi sono 137.925 (-3.468 rispetto a ieri), mentre i dimessi-guariti registrano un incremento di 8.885 unità. Sono 544 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, quattro in meno rispetto a ieri. Sono, poi, 4.252 le persone ricoverate con sintomi, 12 in meno sempre rispetto a ieri. Le Regioni con il maggior numero di nuovi casi sono la Sicilia (1.091), la Lombardia (723), il Veneto (583) e la Campania (471). (Rin)