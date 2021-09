Vaccino: Emiliano, terza dose? La Puglia è pronta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Puglia "è pronta, nel senso che noi abbiamo già messo a punto il piano per cominciare la terza vaccinazione. Ovviamente, siccome siamo disciplinati e lavoriamo di concerto tra le Regioni, attendiamo che l’ordine arrivi dal ministero della Salute: faremo tutto quanto in modo ordinato e strutturato, anche perché il dato sanitario indica che dopo qualche mese, come per il vaccino sull’influenza ordinaria, il vaccino anti-Covid perde di intensità, non ha la stessa capacità di copertura e quindi va rinnovato, visto che l’epidemia è in corso". Lo ha detto a "Start" su Sky Tg24, il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano. "La Puglia è pronta per la terza vaccinazione - ha proseguito - e credo che lo siano quasi tutte le Regioni. Cominceremo, immagino, dai fragili, dal personale sanitario, dalle forze di polizia, dalla scuola: in Puglia, per esempio, abbiamo vaccinato moltissimo il personale scolastico, raggiungendo forse la copertura più alta, o una delle più alte d’Italia, ma molte di queste vaccinazioni le abbiamo fatte a marzo, quindi probabilmente bisognerà riprenderle. Penso che entro la fine di settembre si ricomincerà". (Rin)