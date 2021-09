Sardegna: attesi a Cagliari i primi 87 profughi afghani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nostra Diocesi, attraverso la Caritas e in concerto con l'amministrazione regionale e le altre organizzazioni di volontariato, sta attivando i canali di partecipazione per l'accoglienza dei profughi in arrivo nel territorio della nostra nazione. L'arcidiocesi di Sassari, tramite la Caritas diocesana e la Fondazione Accademia Casa di popoli, culture e religioni, ha assicurato il suo impegno per offrire accoglienza ai rifugiati afghani. La nostra diocesi accoglierà in città, nella struttura residenziale di una comunità religiosa, i rifugiati costretti ad abbandonare la loro terra. Il servizio diocesano della Caritas - ha affermato monsignor Saba - garantirà l'assistenza per vitto, alloggio, vestiario e prima assistenza sanitaria, unitamente alle attività di ascolto per le varie esigenze che si potranno manifestare, con l'ausilio di mediatori linguistici e con i servizi che verranno assicurati dall'Accademia Casa di popoli, culture e religioni". (Rsc)