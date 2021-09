Sardegna: Cisl alla Giunta, subito un confronto coi sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cisl chiede alla Giunta regionale di "avviare subito, con la ripresa post-feriale, una fase di coinvolgimento e dialogo concertativo con le parti sociali ed economiche per costruire attraverso proposte condivise un confronto con il Governo nazionale sulle priorità dello sviluppo e del lavoro nell'Isola". Lo chiede il segretario regionale della Cisl, Gavino Carta in un appello indirizzato all'amministrazione regionale. "Si tratta infatti di evitare che la flebile luce che si vede in fondo al tunnel della crisi, non solo economica e sanitaria, scompaia del tutto - spiega Carta -. È ancora più urgente definire come la Sardegna debba inserirsi nella programmazione del Piano nazionale, alla luce anche di una progettualità che va rafforzata e rivisitata, cogliendo non solo possibili immediate cantierabilità delle opere, magari in tal senso fini a se stesse, ma inserendole in un contesto di idee e strategie di medio e lungo periodo, come necessario in tema di sviluppo delle infrastrutture fondamentali. In proposito, è di tutta evidenza, come esempio negativo, l'esigua destinazione di risorse previste sul sistema dei trasporti della Sardegna". (segue) (Rsc)