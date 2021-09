Sardegna: attesi 87 profughi afghani, Solinas, popolo sardo solidale ed accogliente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il popolo sardo "non è insensibile davanti alle sofferenza che molti cittadini afghani inermi stanno subendo ad opera di un regime totalitario. La Sardegna farà la sua parte". Così il presidente della Regione Christian Solinas commenta l'arrivo in Sardegna, previsto alle 14:30 nel porto di Cagliari, di 87 profughi afghani che saranno ospitati nella nostra Isola. La Protezione civile regionale è stata attivata dal presidente per garantire il supporto allo sbarco e alla prima accoglienza. Il modulo logistico è composto da tre tende e una tensostruttura, oltre a due tende della Croce Rossa, necessarie per le verifiche mediche e per l'effettuazione dei tamponi. (segue) (Rsc)