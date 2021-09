Sardegna: attesi 87 profughi afghani, Solinas, popolo sardo solidale ed accogliente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'allestimento sono state attivate diverse organizzazioni di volontariato con 18 volontari che hanno operato fino a tarda notte per il montaggio del modulo. Oggi saranno presenti per supportare la prima accoglienza dei profughi e del personale medico di Ats, oltre a volontari psicologi e ai farmacisti con un camper attrezzato. La Protezione civile ha operato in maniera sinergica con la Croce Rossa, Ats, Caritas, 118 e Forze dell'ordine per garantire le attività di supporto ed accoglienza dei profughi, i quali poi verranno accolti nelle quattro province e nei vari centri dell'isola. "Il dovere della solidarietà nei confronti del popolo afgano ci trova pronti - sottolinea il presidente Solinas - la Sardegna è presente con una particolare attenzione verso famiglie, donne, bambini, anziani che scappano da un luogo senza più libertà". "Il sistema regionale di protezione civile - dice l'assessore Gianni Lampis - si è trovato ancora una volta pronto con le sue professionalità umane e con i suoi mezzi per predisporre tutte le necessarie operazioni di accoglienza". (Rsc)