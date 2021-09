Cultura: Cgil Abruzzo-Molise, pesante ricaduta da mancata riapertura biblioteche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Carmine Ranieri e Paola Puglielli, rispettivamente segretario generale e segretario regionale Fp Cgil Abruzzo e Molise, "la mancata riapertura delle biblioteche proprio nei mesi di maggiori presenze turistiche, considerato come le biblioteche e le pinacoteche vadano ad implementare l'offerta turistica della Regione, ha già avuto una pesante ricaduta nei nostri territori ed ora, con la riapertura delle scuole e delle università, si privano ancora le nostre comunità di servizi essenziali alla vita di una società democratica e libera: prestito di libri, informazioni bibliografiche a studenti e studiosi, servizi di prestito digitale. Oltre che di tutte le attività di promozione della vita culturale delle comunità su cui insistono: presentazioni di libri, letture per genitori e bambini, mostre, attività musicali e teatrali, insomma delle vere e proprie piazze del sapere, luoghi essenziali sottratti alle leggi oggi imperanti del mercato o dell'isolamento digitale. L'Amministrazione regionale - concludono Ranieri e Puglielli - continua a dimostrare una profonda inadeguatezza su temi essenziali come la sicurezza dei propri dipendenti e la vita culturale delle comunità locali e solo questo basta per chiedere di intervenire in maniera puntuale per risolvere e superare questa incresciosa impasse". (Gru)