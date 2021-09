Sardegna: successo per l'Open night vaccinale a Fiera di Cagliari, oltre mille dosi somministrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state oltre mille le dosi di siero anti-Covid somministrate ieri nel corso dell'Open night che si è svolto alla Fiera di Cagliari su iniziativa di Ats Sardegna col patrocinio del comune di Cagliari. Quasi 500 gli under 18 vaccinati, mentre 400 giovani dai 18 ai 35 anni hanno ricevuto la prima dose. All'appuntamento si sono presentati non soltanto i giovani ma anche le famiglie che hanno ricevuto tutti insieme la vaccinazione. Immunizzati anche molti stranieri che hanno approfittato del fatto che non fosse necessaria la prenotazione per accedere all'hub della Fiera. Ai giovani sono stati distribuiti braccialetti colorati con lo slogan della serata, "It's open night, c'mon". Erano operative anche diverse postazioni selfie con animatori oltre alla musica con una dj che ha accolto giovani e famiglie all'ingresso dei centri vaccinali. (Rsc)