Sardegna: dalla IV commissione ok ad interventi per agricoltori e mezzi anticendio

- Gli interventi per fronteggiare gli effetti calamitosi dovuti alla diffusione degli incendi boschivi e di interfaccia nel territorio dell'oristanese nelle giornate dal 23 al 30 luglio 2021 sono stati esaminati dalla IV commissione del Consiglio regionale. Il parlamentino ha sentito l'assessore Lampis sugli articoli 1 e 26. Il primo articolo della proposta di legge riguarda gli interventi per. In particolare si tratta di uno stanziamento complessivo di 20 milioni di euro: 10 milioni per l'erogazione di contributi a favore dei soggetti privati e attività produttive, comprese quelle agricole che siano stati danneggiati dall'incendio; 7 milioni destinati alla concessione di contributi a favore degli enti locali e dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna per interventi di ripristino delle strutture e infrastrutture danneggiate e delle condizioni di sicurezza, nonché per interventi rivolti alla mitigazione del dissesto idrogeologico delle aree interessate dall'incendio; gli altri 3 milioni di euro destinati a favore degli enti locali per i primi urgenti interventi a sostegno degli imprenditori agricoli che hanno subito danni alle scorte a seguito dell'incendio. (segue) (Rsc)