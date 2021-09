Sardegna: dalla IV commissione ok ad interventi per agricoltori e mezzi anticendio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore ha annunciato che sarà utilizzato lo stesso metodo adottato in occasione dell'alluvione di Bitti, che ha consentito tempi celeri nell'erogazione delle risorse. Lampis ha anche annunciato che Forestas ha già ricevuto l'incarico di avviare i lavori più urgenti in previsione dell'autunno e che saranno acquistati mezzi antincendio per oltre 2 milioni di euro, per la prossima stagione estiva. L'esponente della Giunta ha anche sottolineato l'importanza di avviare al più presto i concorsi per il Corpo forestale, il cui personale ha un'età media di 58 anni, e per Forestas, i cui lavoratori hanno un'età media di 59 anni, che quindi presto andranno in pensione. Lampis ha anche sottolineato che è necessario sollecitare il governo nazionale affinché aumenti la dotazione dei mezzi aerei per il contrasto agli incendi. (segue) (Rsc)