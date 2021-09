Sardegna: sindaco accostato ad un asino, polemica rovente a Cagliari fra Truzzu e centrosinistra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera di minoranza non si ferma qui: "Non è l'unico esempio in cui il primo cittadino ha mostrato lassismo eccessivo verso i No vax - spiega -. In queste ultime settimane lo stesso soggetto che ha affisso i manifesti ha potuto organizzare a Cagliari diverse manifestazioni No vax, con partecipanti che senza rispettare le misure anticontagio imposte in tutto il paese hanno diffuso pubblicamente informazioni che negano il virus e invitato i cittadini a non rispettare l'obbligo di controlli, tamponi, mascherine. Il tutto mentre il sindaco e il suo assessore hanno preferito ignorare la questione. E non si trattava di manifestanti semplicemente scettici o impauriti, ma di persone che hanno parlato pubblicamente in piazza di dittatura sanitaria e paragonato la situazione attuale alla Shoa". Ghirra aggiunge: "Non possiamo accettare che il primo cittadino trovi normale tutto questo e consenta la diffusione di Fake news durante una pandemia di proporzioni mondiali senza assumersi alcuna responsabilità. Chiediamo immediatamente una comunicazione istituzionale che smentisca le falsità presenti in quei cartelloni, inviti univocamente alla vaccinazione collettiva, aiuti chi ha dubbi sui vaccini a superarli e sostenga la campagna a favore dell'introduzione dell'obbligo vaccinale. Non è il momento delle esitazioni, il sindaco deve prendere finalmente una posizione chiara e decisa: continuare a permettere che i nostri concittadini siano bombardati da informazioni false e ingannevoli è grave e pericoloso, oltre che estremamente offensivo verso le vittime e i loro familiari, i medici, il personale sanitario e tutti coloro che in questo anno e mezzo hanno dovuto fermarsi a causa del virus". (segue) (Rsc)