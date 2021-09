Napoli: Nonno (Fd'I) su Bros, chiesto a prefetto di sospendere progetti sino a dopo elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho inviato una richiesta formale a sua eccellenza il prefetto di Napoli al fine di evitare che a margine delle elezioni comunali napoletane si possano mettere in campo progetti lavorativi che coinvolgano la platea dei cosiddetti Bros". È quanto dichiara in una nota Marco Nonno, consigliere regionale della Campania di Fratelli d'Italia. "Ho invitato sua eccellenza a bloccare qualsiasi progettualità in tal senso - spiega - al fine di scongiurare il rischio che si possano attivare procedimenti di voti di scambio o di false promesse finalizzate ad indirizzare il voto. Sono sicuro che questa mia sensata richiesta sarà presa in considerazione".(Ren)