Sardegna: ad Ulassai scritte intimidatorie contro il sindaco

- "Sindaco incapace la festa è infinita vai in pace, gli ulassesi ti hanno pesato quanto vali meno di niente. Vai in pace". E' il contenuto delle scritte intimidatorie apparse questa mattina ad Ulassai, in Ogliastra, rivolte al sindaco Gian Luigi Serra che correrà per un secondo mandato nelle elezioni comunali del 10 e 11 ottobre. Scritte che, a quanto riferisce il diretto interessato, non cambieranno la volontà di Serra di ricandidarsi. Il primo cittadino di Ulassai ha ricevuto la solidarietà del presidente del Consiglio regionale, Michele Pais, che ha condannato autori del gesto intimidatorio. "Il comportamento di chi esprime il proprio dissenso con metodi antidemocratici è da condannare con fermezza - ha detto Pais -. Ancora una volta i sindaci sono esposti a minacce e intimidazioni e bersaglio di inciviltà e maleducazione. È urgente un intervento per fornire agli amministratori locali maggiori tutele e soprattutto il rispetto per il loro ruolo. Al di là delle legittime differenze politiche ritengo assolutamente necessario che la campagna elettorale si svolga in un clima di sereno confronto tra le parti. Occorre riannodare i fili del dialogo e non alimentare inutili tensioni sociali". (Rsc)