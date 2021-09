Sardegna: dalla IV commissione ok ad interventi per agricoltori e mezzi anticendio (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema sono intervenuti per l'opposizione Valter Piscedda (Pd), Maria Laura Orrù (Progressisti), Roberto Li Gioi (M5S) e Francesco Agus (capogruppo Progressisti), i quali hanno invitato la commissione e l'assessore a lavorare insieme su un piano di prevenzione che consenta al governo regionale, di oggi e di domani, di contrastare efficacemente il grave problema degli incendi e del dissesto idrogeologico. Sui ritardi nell'erogazione dei contributi alle comunità colpite da eventi calamitosi è intervenuto il capogruppo del Psd'Az, Franco Mula, che ha chiesto alla Giunta di avere il coraggio di sollevare dagli incarichi chi non è in grado di dare seguito alle norme approvate dal Consiglio regionale. Pierluigi Saiu, consigliere regionale della Lega e presidente della Prima commissione, ha proposto al presidente Talanas di convocare una seduta con l'audizione dei sindaci interessati dagli eventi calamitosi per capire quale sia il problema di questi ritardi inaccettabili nell'erogazione delle risorse. Saiu ha proposto di lavorare insieme, maggioranza e opposizione, per capire prima dove sia il problema: se si tratti di persone, di norme non chiare o di sovrapposizioni di norme, e poi decidere come intervenire. Sulla proposta si è detto d'accordo anche il capogruppo di Fd'I, Francesco Mura. Via libera anche al parere sull'articolo 26 che prevede un indennizzo per l'utilizzo da parte di Forestas di terreni sottoposti a usi civici. La commissione, ha infine, dato parere favorevole, a maggioranza, agli articoli 13 e 14 in materia di Urbanistica. (Rsc)