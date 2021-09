Università: accordo Parthenope-Eav, ruote treni Circumvesuviana arrivano in Antartide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato sottoscritto un accordo di collaborazione tra Eav ed il Dipartimento di Scienze e Tecnologie dell'Università degli Studi di Napoli Parthenope per la fornitura di ruote dismesse dei treni da utilizzare per gli studi sui cambiamenti climatici che il Dipartimento svolgerà nella prossima spedizione prevista per l'autunno-inverno 2021/22 nell'ambito del Programma Nazionale di Ricerche in Antartide. "Le ruote dei treni - spiega una nota - sono infatti una delle migliori soluzioni adottate per l'ancoraggio in punti fissi di delicati strumenti oceanografici, come correntometri e sonde multiparametriche, che consentono di monitorare la variabilità oceanica negli anni per gli studi sui cambiamenti climatici". L'accordo sottoscritto dal direttore del Dist Giorgio Budillon e dal presidente di Eav Umberto De Gregorio, è il "punto di partenza di una virtuosa cooperazione tra due Enti che insistono sulla realtà territoriale di Napoli e della Regione Campania". (Ren)