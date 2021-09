Vaccino: Rossi (Pd), vicinanza a Bonaccini, serve condanna unanime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Partito democratico, Andrea Rossi, dichiara, in una nota, che "la condanna deve essere unanime senza tentennamenti. Vicinanza a Bonaccini per le offese e le intimidazioni ricevute. Non può essere diversamente - aggiunge il deputato Pd - da parte di istituzioni e forze politiche con a cuore la salute e il benessere delle nostre comunità, che hanno scelto nella stragrande maggioranza di vaccinarsi per sconfiggere l'unico nemico comune che è il virus. Dopo le aggressioni verbali e fisiche avvenute in questi giorni a giornalisti e virologi, adesso - sottolinea Rossi - attraverso l'uso di canali Telegram si diffondono notizie sensibili di rappresentanti delle Istituzioni esponendo a rischi anche i famigliari degli stessi. Iniziative inaccettabili, che non possono trovare alcun alibi o giustificazione, e che devono trovare - conclude - una risposta ferma delle autorità competenti, per individuare i responsabili". (Com)