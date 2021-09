Sardegna: comitato promotore, bene le firme nell'Isola, ora i referendum Giustizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La raccolta firme per i referendum sulla Giustizia procede con successo anche in Sardegna ed il segretario del Partito Radicale, Maurizio Turco, ha annunciato dal palazzo del Consiglio regionale a Cagliari, l'imminente avvio della campagna referendaria: "Siamo pronti per partire, già dal primo ottobre, perché ormai è certo che gli italiani saranno chiamati al voto sui sei quesiti: riforma del Csm; responsabilità diretta dei magistrati; equa valutazione dei magistrati; separazione delle carriere e delle funzioni; limiti agli abusi della custodia cautelare; abolizione del decreto Severino". Il segretario del partito di Marco Pannella, insieme con la tesoriera, Irene Testa, i consiglieri regionali del Pd, Roberto Deriu e Piero Comandini, il consigliere del Psd'Az, Stefano Schirru, il responsabile dell'osservatorio carcere dell'Unione camere penali, Franco Villa, con l'avvocato Martina Pinna e il fondatore della comunità "La Collina", Don Ettore Cannavera, non ha nascosto la soddisfazione per la mobilitazione a sostegno della "giustizia giusta" ed ha sottolineato la positiva collaborazione con la Lega: "Grazie alla loro organizzazione sul territorio è stato possibile promuovere una più capillare raccolta firme e la partecipazione di Matteo Salvini ha favorito l'attenzione dei media sui temi della Giustizia". (segue) (Rsc)