Elezioni amministrative: Nappi (Prima Napoli), Manfredi? I suoi pensano solo al Reddito di cittadinanza

- "Una delle proposte per la città avanzate oggi dal candidato sindaco di Pd-M5s, Manfredi, è quella di favorire la vocazione industriale dell'area orientale di Napoli, che tra l'altro da anni lotta contro l'inquinamento e il recupero dell'ambiente, svilito a causa di oltre 30 anni di abbandono perpetrato dalle sinistre. Se nessuno glielo ha ancora detto, lo facciamo noi: per un polo industriale, che va localizzato con la massima attenzione e progettualità mirata, c'è bisogno di creare attrattiva per le imprese, e soprattutto lavoro, e lo schieramento che sostiene l'ex rettore, pensa, invece, soltanto al Reddito di cittadinanza". Lo ha dichiarato Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania e coordinatore della lista Prima Napoli. (Ren)