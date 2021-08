Sardegna: ospedali sempre più in affanno, Isola a rischio zona gialla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 292 posti letto disponibili in Sardegna per pazienti Covid di cui 266 (il 91 per cento) già occupati, il tutto mentre a Cagliari si allestisce l'ottavo reparto Covid all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Cifre, quelle diffuse da Ats Sardegna, che dimostrano il momento difficile della sistema ospedaliero sardo, alle prese con la nuova ondata di contagi con l'Isola ai limiti della zona gialla. All'ospedale Binaghi Cagliari, nella terapia intensiva sono occupati 7 posti su 11 (il 64 per cento) con un'età media dei ricoverati di 54,6 anni, mentre in area medica sono 80 su 89 (il 90 per cento) per un'età media di 68,7 anni. Al Santissima Trinità in terapia intensiva sono occupati tutti gli 8 posti disponibili (età media 50,6 anni), mentre in area medica sono 92 su 93 (99 per cento) con un'età media di 67,4 anni. Ad Alghero sono tutti occupati i posti letto in area medica, mentre all'Aou di Sassari si registrano 5 ricoverati su 8 posti disponibili in intensiva (63 per cento), due su quattro in Ginecologia e 30 su 33 (91 per cento) in area non critica. Infine all'ospedale privato Mater Olbia sono disponibili, in convenzione, sei posti in terapia intensiva e ne sono occupati 4 (67 per cento), mentre sono 20 quelli in area medica dei quali 18 già occupati (90 per cento). (Rsc)