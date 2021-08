Scuola: Decaro (Anci), chieste assunzioni a tempo determinato per sostituire docenti non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state chieste "delle assunzioni a tempo determinato per poter sopperire all’assenza dei docenti che non saranno vaccinati". Lo ha detto Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani (Anci), ospite del programma "Timeline", su Skytg24. "C’è un vulnus, ancora - ha aggiunto Decaro - rispetto alle aziende che lavorano all’interno delle nostre scuole. Non ci capisce, per esempio, e la circolare del ministero della Pubblica amministrazione non è chiara, se devono avere il green pass anche i dipendenti dell’azienda di ristorazione che si occupa della mensa: ad oggi non è chiara questa situazione, mentre sembra invece che ci sia proprio questa distinzione tra personale scolastico e Ata, che ha l’obbligo di vaccinazione, e i dipendenti che lavorano all’interno delle scuole, che invece - ha concluso il presidente dell'Anci - non risultano ancora sottoposti ad obbligo". (Rin)