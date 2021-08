Abruzzo: Transumanza, via al progetto "Parcovie 2030" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nello specifico, effettuerà il monitoraggio permanente dello stato di realizzazione dei singoli programmi e progetti fornendo informazioni alle regioni sull'attuazione dei programmi, con l'indicazione dei motivi degli eventuali ritardi, oltre all' elaborazione e proposta di programmi e progetti integrati e di implementazione con programmi e progetti futuri. "Grazie al lavoro svolto con il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, unitamente alla conferenza dei Presidenti delle assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, in qualità di capofila tracciamo il più grande cammino economico-turistico e culturale di grande valenza europea", ha dichiarato Lorenzo Sospiri, che ha poi aggiunto: "244 chilometri di percorso, battuto dalla tradizione secolare verso il futuro, come attrattore di investimenti che il governo centrale certamente finanzierà per rendere operative tutte le strutture che nasceranno lungo il cammino del progetto Parcovie 2030 e Terre rurali d'Europa". Per il presidente Sospiri si tratta in definitiva di: "Partire dall'Aquila in quanto capitale medioevale del tratturo magno e Città benedicente grazie a Celestino V". La presentazione del programma di valorizzazione della Transumanza e del partenariato è stata infine presentata nell'ambito della cerimonia di chiusura della 727ma edizione della Perdonanza aquilana. Domani inoltre, a Sulmona, nella sede dell'Abbazia di Santo Spirito del Morrone, ci sarà il Convegno scientifico sul ruolo della Transumanza e sulle prospettive di rilancio del settore. (Gru)