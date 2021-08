Sardegna: al lavoro le Commissioni del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Attività produttive si riunisce questo pomeriggio alle 16. All'ordine del giorno l'espressione del parere sulle parti di competenza della PL n. 284 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale). Saranno sentiti in audizione gli assessori al Turismo, Artigianato e Commercio e l'assessore dell'Agricoltura e Riforma agro-pastorale. La seduta proseguirà con l'esame del Testo unificato (Norme in materia di turismo itinerante). Domani, mercoledì primo settembre alle 10 seduta della commissione Ambiente. Sulle parti di competenza della Pl 284 sarà sentito in audizione l'assessore regionale dell'Urbanistica. Sempre mercoledì alle 10, in commissione Sanità, dopo l'elezione del presidente e di un segretario, sarà sentito in audizione sulla Pl 284 l'assessore regionale alla Sanità. Seguiranno le audizioni dell'assessore della sanità, del commissario straordinario ex L.R. 24/2020, del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera universitaria di Cagliari, del commissario straordinario dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari, del commissario straordinario dell'Azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione Brotzu, sugli aspetti organizzativi e gestionali dei Pronto soccorso dell'isola e sulla diffusione del Covid-19 nel territorio regionale. Infine sarà ascoltato il commissario straordinario dell'Azienda regionale dell'emergenza urgenza (Areus) sulla situazione dell'emergenza urgenza in Sardegna. Nel pomeriggio di mercoledì, entrambe alle 16, sono state convocate le commissioni Bilancio e Lavoro e Cultura. Nella Terza, sempre sulla Pl 284, ci sarà l'audizione dell'assessore regionale alla Programmazione, nella Seconda saranno auditi, sullo stesso argomento, gli assessori regionali dei Beni culturali e del Lavoro. Si esprimerà sulla Pl 284 anche la commissione Autonomia che si riunirà giovedì 2 settembre alle 10.30. (Rsc)